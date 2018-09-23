Россия будет претендовать на проведение ЧМ по гребле на байдарках и каноэ 2023 года

БАРНАУЛ, 23 сентября. /ТАСС/. Россия будет подавать заявку на проведение предолимпийского чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в 2023 году. Об этом заявил глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов, чьи слова для ТАСС приводит пресс-служба управления спорта и молодежной политики Алтайского края.

"Будем претендовать на проведение чемпионата мира по гладкой гребле 2023 года, на этом чемпионате спортсмены будут отбираться на Олимпийские игры - 2024. Но конкуренция там будет серьезная - на турнир претендуют Венгрия и Германия. Также будем подавать заявки на проведение чемпионата Европы по гладкой гребле или чемпионата Европы по марафонской гребле в 2022 году. А в 2019 году пройдет чемпионат Европы в Москве по гребле на лодках-драконах, это эмоциональные соревнования, которые всегда собирают большое количество зрителей", - заявил Архипов.

Ранее в России прошли чемпионат мира - 2014 и чемпионат Европы - 2016.