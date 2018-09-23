Итальянцы Фоньини и Берреттини победили на турнире ATP в Санкт-Петербурге в парном разряде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Итальянцы Маттео Берреттини и Фабио Фоньини одержали победу в парном разряде на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Санкт-Петербурге.

В финале итальянцы обыграли чеха Романа Ебавы и голландца Матве Мидделкопа со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Чех и голландец были посеяны на турнире под третьим номером.

Ебавы и Мидделкоп победили на турнире в Санкт- Петербурге в прошлом году. Берреттини и Фоньини впервые стали победителями турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. Фоньини ранее дважды играл в финалах одиночных соревнований (2017, 2012), но оба раза проигрывал своим соперникам.

Также в воскресенье пройдет финал в мужском одиночном турнире. Австриец Доминик Тим встретится со словаком Мартином Клижаном.

Турнир в Санкт-Петербурге, общий призовой фонд которого составляет $1,175 млн, завершится 23 сентября.