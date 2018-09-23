Черчесов ощущает повышенное внимание к себе на конференции ФИФА после ЧМ-2018

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что на конференции Международной федерации футбола (ФИФА) в Лондоне он ощущает непривычно большое внимание к себе со стороны иностранных коллег. Об этом он рассказал журналистам во время мероприятия.

В воскресенье британская столица принимает конференцию ФИФА, посвященную итогам чемпионата мира в России. На домашнем турнире команда под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала, впервые в истории российского футбола преодолев групповой этап турнира.

"Как вы сейчас могли видеть, многие просят о совместной фотографии. Я был уже на нескольких подобных мероприятиях, но до этого такого внимания не было. Это уже о чем-то говорит. Общаясь с коллегами, все отмечают организацию турнира и то, что наша команда их немного позитивно удивила", - сказал Черчесов.

"Все, с кем мы тут общаемся, подтверждают, что прошедший турнир по уровню организации, качеству футбола прошел на великолепном уровне. Хорошо, что по прошествии времени на таких мероприятиях мы опять можем пообщаться между собой: чиновники о своих темах, мы - о своих, на нашем тренерском языке", - добавил он.

Главный тренер сборной заметил, что чемпионат мира позволил стране не только получить современную футбольную инфраструктуру, но и повысить интерес к футболу у жителей. "Вчера я участвовал в московской конференции, и там подтвердили, что благодаря чемпионату сейчас в футбольные секции записывается много детей. Да и на матчи чемпионата страны приходит не по три тысячи зрителей, стадионы сейчас заполняются, премьер-лига в этом плане сделала шажок вперед", - заметил Черчесов.

"И не только премьер-лига, но в первой лиге, в Волгограде и в Нижнем Новгороде мы видим полные стадионы. Это не может не радовать", - добавил тренер.