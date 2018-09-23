Черчесов обсудил с Лёвом предстоящий матч сборных России и Германии по футболу

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обсудил с коллегой из сборной Германии Йоахимом Лёвом очную встречу национальных команд, которая пройдет 15 ноября. Об этом он рассказал журналистам во время конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Лондоне, в котором принимают участие оба специалиста.

Сборные России и Германии сыграют между собой в товарищеском матче, который пройдет в Лейпциге.

"Сегодня мы вместе завтракали, поговорили за чашечкой кофе. Думаю, что у нас еще будет время пообщаться. А так, у них свои задачи, у нас - свои. Понятно, в Лиге наций они играют в группе А, но нам тоже хотелось бы туда попасть. Он отмечает, что это хороший турнир, поскольку не надо искать соперников для контрольных игр", - сказал Черчесов.

"Обсудили, что было на чемпионате мира, какие выводы мы делаем по его итогам. И, надо сказать, у нас много общего", - заметил он.

Сборная Германии впервые за время выступления на чемпионатах мира не смогла выйти из группы, в то время как команда России впервые вышла в плей-офф, где дошла до четвертьфинала.