Россиянин Шварцман одержал первую победу в гоночной серии "Формула-3"

ТАСС, 23 сентября. Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман выиграл третью гонку девятого этапа европейской "Формулы-3", который завершился в Австрии.

Вторым финишировал его партнер по команде, сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера - Мик Шумахер, третьим стал южноафриканец Джонатан Абердайн (Motopark).

Для Шварцмана эта победа стала первой в "Формуле-3", где он дебютировал в нынешнем сезоне.

В личном зачете чемпионата лидирует Шумахер, в активе которого 329 очков. Вторым идет британец Дэн Тиктум из Motopark (280). Шварцман занимает пятое место с 241 очком.

Заключительный этап сезона пройдет в Германии с 12 по 14 октября.

Шварцман является членом программы развития российского автоспорта SMP Racing и академии команды "Формулы-1" "Феррари".