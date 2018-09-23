Пятиборец Лесун считает, что на его результаты в сезоне повлияли внешние обстоятельства

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Победитель Олимпиады-2016 в современном пятиборье Александр Лесун неудовлетворен завершившимся сезоном, он считает, что причина не столь успешных выступлений кроется не только в нем самом. Об этом Лесун сообщил журналистам.

В сезоне-2018 Лесуну не удалось занять призовые места на двух главных стартах - чемпионатах мира и Европы. На континентальном первенстве он финишировал во втором десятке, а на чемпионат мира не был включен в состав национальной команды.

"Я очень неудовлетворен этим сезоном, причем не столько подготовкой, сколько самими соревнованиями, - сказал Лесун. - Из-за понятных нам причин такие результаты получались на соревнованиях. Мне не нужно ничего корректировать в следующем сезоне, у меня индивидуальная подготовка шла по плану. Нужно корректировать в вышестоящих организациях".

"Что касается моего неучастия в чемпионате мира, то у меня незадолго до этого турнира возникли проблемы с ногой, - продолжил спортсмен. - Я успел восстановиться, но никто не мог дать гарантий, что у меня после полуфинала не будет никакого рецидива перед финалом. Если бы медали разыгрывались сразу, то в тройку я попал бы точно".

На Кубке Кремля Лесун вместе с Гульназ Губайдуллиной заняли второе место в миксте, уступив белорусам.

"Сегодня команда Белоруссии уже в очередной раз в этом сезоне доказала свою высочайшую готовность. Своим выступлением здесь в принципе доволен. Но были причины, по которым не мог выступить здесь лучше. Я давно уже не выступал на соревнованиях", - заключил спортсмен.