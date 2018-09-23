Австриец Тим стал победителем турнира ATP в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Австриец Доминик Тим выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который завершился в Санкт-Петербурге.

В финале 25-летний спортсмен, посеянный на турнире под первым номером, обыграл словака Мартина Клижана со счетом 6:3, 6:1.

Доминик Тим занимает восьмое место в рейтинге ATP, Клижан - 65-е. Австриец впервые обыграл словака. Ранее теннисисты встречались три раза.

Тим впервые победил на турнире в Санкт-Петербурге. Ранее он принимал участие в соревнованиях в 2015 году, тогда в полуфинале австриец уступил португальцу Жуану Соузе. Тим выиграл 11-й турнир под эгидой ATP, победив в Санкт-Петербурге. Также он является финалистом турнира серии Большого шлема, в 2018 году в решающем матче Открытого чемпионата Франции он проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

Общий призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составляет $1,175 млн.