Глава ФСПР Аминов на следующей неделе сделает жесткие выводы по итогам неудачного сезона

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов очень недоволен выступлением российской национальной команды в сезоне-2018 и намерен на следующей неделе после заседания тренерского штаба сделать жесткие выводы. Об этом глава ФСПР сообщил журналистам.

Сборная России по современному пятиборью на главном старте сезона - чемпионате мира в Мексике, который проходил в первой половине сентября, впервые за двадцать лет не сумела завоевать ни одной медали.

"Сезоном я недоволен и считаю, что сборная в этом году выступила плохо, - заметил Аминов. - На следующей неделе мы будем делать разбор полетов. Соберется тренерский штаб, где я намерен присутствовать, будет жесткий разговор. По его итогам будут сделаны нелицеприятные жесткие выводы, которые будут честными и абсолютно обоснованными".

"Российская сборная является лучшей сборной мира, но результаты, показанные ей в этом сезоне, не устраивают руководство федерации на 100 процентов, - продолжил глава ФСПР. - Нужно также учитывать, что в следующем году начнут разыгрываться олимпийские лицензии. Поэтому нужно много пересмотреть, надо ко многому готовиться для того, чтобы правильно войти в олимпийский год".

Аминов подчеркнул, что пока не выносил никаких решений. "Я подготовился тщательно к этому разговору, но пока ни разу не слышал доклады личных и старших тренеров, а также главного тренера национальной команды. Я хочу послушать доклады, ответы на вопросы и только после этого буду принимать решение", - подытожил президент Федерации современного пятиборья России.