"Зенит" победил "Локомотив" в матче Российской премьер-лиги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" одержал победу над московским "Локомотивом" со счетом 5:3 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Санкт-Петербург".

В составе хозяев дубль оформил Олег Шатов (13-я и 64-я минуты), также голы забили Александр Ерохин (48), Артем Дзюба (57) и Себастьян Дриусси (90). Две результативные передачи отдал аргентинский полузащитник "Зенита" Леандро Паредес. У гостей отличились Дмитрий Баринов (17), Алексей Миранчук (74) и Федор Смолов (86). На 78-й минуте на поле вышел полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, на 80-й минуте он получил желтую карточку, а на 82-й - второе предупреждение и был удален с поля.

Этот матч стал самым результативным в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Дзюба и Ерохин забили по четвертому мячу в текущем сезоне РПЛ, на счету Ерохина также три голевые передачи. Игроки "Зенита" делят второе место в гонке бомбардиров с полузащитником "Ростова" Алексеем Ионовым. Лучшим бомбардиром на данный момент является нападающий московского ЦСКА Федор Чалов (6 голов).

На второй добавленной ко второму тайму минуте на поле вышел российский нападающий "Зенита" Александр Кокорин. Кокорин не играл с середины марта, когда получил разрыв крестообразных связок колена в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Лейпцига". Из-за этой травмы форвард не смог сыграть на домашнем чемпионате мира по футболу.

"Зенит" не потерпел ни одного поражения в текущем розыгрыше чемпионата России, одержав семь побед и сыграв один матч вничью. Санкт-петербургский клуб набрал 22 очка после восьми туров и лидирует в РПЛ. На семь очков "Зенит" опережает "Ростов", который расположился на второй строчке. "Локомотив", который является действующим чемпионом России, набрал 9 очков и занимает 11-е место.

В следующем матче 26 сентября "Зенит" в 1/16 финала Олимп - Кубка России на выезде сыграет с астраханским "Волгарем". В РПЛ "Зенит" 30 сентября в гостях встретится с махачкалинским "Анжи". "Локомотив" 26 сентября в Кубке России на выезде сыграет с калининградской "Балтикой". В РПЛ 29 сентября железнодорожники примут грозненский "Ахмат".