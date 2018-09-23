Мещеряков: футболистам "Локомотива" не надо посыпать голову пеплом после игры с "Зенитом"

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Футболисты столичного "Локомотива" не должны посыпать голову пеплом после поражения в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским "Зенитом". Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков.

В воскресенье "Локомотив" в гостях уступил "Зениту" со счетом 3:5.

"Это футбол, это игра, нужно забыть это поражение и готовиться к следующим матчам, - сказал Мещеряков. - Если кто-то хочет посыпать голову пеплом после этой игры, то это неправильно, мы не должны это делать, потому что не надо забывать, впереди еще целый сезон. Разговоры о том, что под [главным тренером] Юрием Семиным раскачивается кресло? Пусть те, кто ведут такие разговоры, раскачивают кресло под собой".

После восьми туров "Локомотив" набрал девять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В девятом туре столичная команда 29 сентября примет грозненский "Ахмат".