Бельгийская команда Quick-Step Floors победила на ЧМ по велошоссе в "разделке"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Бельгийская команда Quick-Step Floors одержала победу на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в мужской командной гонке с раздельным стартом. Турнир стартовал в воскресенье в Инсбруке.

За бельгийскую команду выступали датчанин Каспер Асгрин, Боб Юнгельс из Люксембурга, голландец Ники Терпстра, немец Максимилиан Шахман и бельгийцы Лауренс дю Плюс и Ив Лампарт. Велогонщики преодолели дистанцию 62,4 км за 1 час 7 минут 25,94 секунды.

Вторыми финишировали спортсмены из немецкой команды Team Sunweb, которую представляли американец Чед Хага, австралиец Майкл Мэттьюс, датчанин Сёрен Краг Андерсен и голландцы Вилко Келдерман, Сэм Оомен и Том Дюмулен, проигравшие победителям 18,46 секунды. Третье место заняла американская команда BMC Racing Team, за которую выступали швейцарец Штефан Кюнг, итальянец Дамиано Карузо, новозеландец Патрик Бевен, австралиец Роан Деннис, бельгиец Грег ван Авермат и американец Тиджей ван Гардерен (отставание 19,55 секунды).

Российские команды не попали в состав участников чемпионата мира. Отечественные гонщики также не выступали в этом виде программы.

Юнгельс и Лампарт в 2016 году в составе Quick-Step уже побеждали на чемпионате мира в командной гонке с раздельным стартом. Терпстра четвертый раз стал чемпионом мира, также в его активе два серебра и бронза. Остальные гонщики Quick-Step Floors впервые в карьере завоевали золото мирового первенства.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе в Инсбруке завершится 30 сентября.