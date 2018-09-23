"Спартак" обыграл рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 23 сентября. Московский "Спартак" одержал победу над рижским "Динамо" со счетом 3:1 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Анатолий Никонцев (4-я минута), Робин Ганзл (14) и Александр Хохлачев (15). По две результативные передачи на своей счет записали Максим Трунев и Бен Максвелл. В составе хозяев отличился Линус Виделль (41).

"Спартак" поднялся на шестое место в Западной конференции, набрав 10 очков в девяти матчах. "Динамо", в активе которого 11 очков, занимает пятое место.

В следующем матче 25 сентября "Спартак" на своем льду сыграет с братиславским "Слованом". "Динамо" 25 сентября дома встретится с хельсинкским "Йокеритом".