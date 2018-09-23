Брудов: Поветкин имел все шансы на победу в бою с Джошуа, у россиянина все получалось

ТАСС, 23 сентября. Российский боксер Александр Поветкин смотрелся очень достойно в поединке с британцем Энтони Джошуа, у россиянина все получалось, он имел все шансы на победу. Такое мнение высказал бывший "временный" чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Валерий Брудов, чьи слова приводит "Газета.Ru".

Бой 39-летнего Поветкина и 28-летнего Джошуа прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону боя стояли титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Поединок завершился поражением российского боксера техническим нокаутом в седьмом раунде.

"Саша провел достойный поединок, но, к сожалению, пропустил хорошую атаку соперника, - подвел итоги боя Брудов. - По ходу боя складывалось ощущение, что у Александра есть все шансы на победу. У нашего боксера был еще момент в начале встречи, когда Поветкин зацепил Джошуа так, что у британца дрогнули ноги. По ходу боя у нашего спортсмена все получалось, я, конечно, не знаю, как считали судьи, но Александр смотрелся очень достойно".

"Британец не полетел с первых минут в атаку, а стал присматриваться к сопернику. Но во многом его заставлял так действовать Поветкин. В чем причины поражения Александра? Джошуа был хорош и сумел провести решающий удар", - добавил бывший боксер.

"Если он захочет остаться, то у него самые реальные шансы продолжать боксировать на высоком уровне", - ответил Брудов на вопрос о перспективах Поветкина.

В активе Джошуа теперь 22 победы (21 - нокаутом), ни одного поражения. В послужном списке Поветкина - 34 победы (24 - нокаутом), 2 поражения.