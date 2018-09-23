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Футбол в России
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ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1
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© Станислав Красильников/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московские клубы ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на "ВЭБ-Арене", домашнем стадионе армейцев.

На 30-й минуте отличился бразильский полузащитник красно-белых Фернандо. На 62-й минуте счет сравнял хорватский полузащитник армейцев Никола Влашич, для которого этот гол стал первым в Российской премьер-лиге. На 83-й минуте на поле вышел японский форвард ЦСКА Такума Нисимура, он впервые сыграл за свой новый клуб. Контракт с 21-летним нападающим был заключен 31 августа.

Эта встреча стала 185-м официальным матчем между ЦСКА и "Спартаком". В 37-й раз команды сыграли вничью, 80 побед на счету красно-белых, 68 - в активе армейцев.

"Спартак" набрал 15 очков в восьми матчах и занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА, в активе которого 13 очков, расположился на пятой позиции.

В следующем матче 28 сентября ЦСКА в матче РПЛ на выезде сыграет с "Оренбургом". "Спартак" 26 сентября в 1/16 финала Олимп - Кубка России на выезде встретится с новороссийским "Черноморцем". В РПЛ 30 сентября "Спартак" примет "Ростов".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит871017-522
2Ростов84319-315
3Спартак84317-415
4Краснодар741211-613
5ЦСКА834113-413
6Ахмат83239-1011
7Оренбург832310-811
8Рубин82519-811
9Динамо82429-610
10Арсенал82339-89
11Локомотив82338-109
12Урал82248-158
13Крылья Советов72142-97
14Анжи82064-146
15Уфа81254-115
16Енисей81253-115
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