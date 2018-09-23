ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московские клубы ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на "ВЭБ-Арене", домашнем стадионе армейцев.
На 30-й минуте отличился бразильский полузащитник красно-белых Фернандо. На 62-й минуте счет сравнял хорватский полузащитник армейцев Никола Влашич, для которого этот гол стал первым в Российской премьер-лиге. На 83-й минуте на поле вышел японский форвард ЦСКА Такума Нисимура, он впервые сыграл за свой новый клуб. Контракт с 21-летним нападающим был заключен 31 августа.
Эта встреча стала 185-м официальным матчем между ЦСКА и "Спартаком". В 37-й раз команды сыграли вничью, 80 побед на счету красно-белых, 68 - в активе армейцев.
"Спартак" набрал 15 очков в восьми матчах и занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА, в активе которого 13 очков, расположился на пятой позиции.
В следующем матче 28 сентября ЦСКА в матче РПЛ на выезде сыграет с "Оренбургом". "Спартак" 26 сентября в 1/16 финала Олимп - Кубка России на выезде встретится с новороссийским "Черноморцем". В РПЛ 30 сентября "Спартак" примет "Ростов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|8
|7
|1
|0
|17-5
|22
|2
|Ростов
|8
|4
|3
|1
|9-3
|15
|3
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|7-4
|15
|4
|Краснодар
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|5
|ЦСКА
|8
|3
|4
|1
|13-4
|13
|6
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|9-10
|11
|7
|Оренбург
|8
|3
|2
|3
|10-8
|11
|8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|9-8
|11
|9
|Динамо
|8
|2
|4
|2
|9-6
|10
|10
|Арсенал
|8
|2
|3
|3
|9-8
|9
|11
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|12
|Урал
|8
|2
|2
|4
|8-15
|8
|13
|Крылья Советов
|7
|2
|1
|4
|2-9
|7
|14
|Анжи
|8
|2
|0
|6
|4-14
|6
|15
|Уфа
|8
|1
|2
|5
|4-11
|5
|16
|Енисей
|8
|1
|2
|5
|3-11
|5