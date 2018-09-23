Тренер "Спартака" Каррера заявил, что он доволен ничьей в дерби с ЦСКА

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера заявил, что он остался доволен ничьей в дерби с ЦСКА. Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции.

Московские ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

"Я доволен результатом и выступлением своих ребят. Они полноценно выложились, для меня это самое главное. Благодарю их за то, что они отдали душу сегодня", - сказал Каррера.

По словам Карреры, он остался доволен выступлением полузащитника Ивелина Попова. "Он выполнил свою работу. Он сделал то, что должен был сделать", - отметил тренер.

В концовке матча в премьер-лиге дебютировал 18-летний полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов. "Этот парень готов играть, он и в четверг в Лиге Европы вышел. Я знаю, что он может дать команде. Я знаю, что он может ошибаться", - сказал Каррера.

"Он молодой, он хорошо работает, поэтому и играет", - добавил он.