Чернов: ЦСКА доминировал большую часть матча со "Спартаком"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. ЦСКА владел преимуществом большую часть игрового времени в московском дерби против "Спартака". Такое мнение журналистам высказал защитник ЦСКА Никита Чернов.

В воскресенье ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

"Мы доминировали большую часть матча. У "Спартака" хорошая реализация стандартов, мы это знали. Они этим и воспользовались. По сути, это был единственный момент "Спартака", - отметил Чернов.

"Мы играли хорошо в первом тайме и знали, что, если прибавим, добьемся успеха. Жаль, что только сравняли - могли побеждать. Мы показали хорошую игру, но это не наш максимум. Мы продолжаем прогрессировать, надеюсь, во втором круге уверенно победим", - добавил Чернов.

"Спартак" набрал 15 очков в восьми матчах и занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА, в активе которого 13 очков, расположился на пятой позиции.