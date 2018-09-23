Джикия: "Спартак" играл с ЦСКА на победу, но ничья стала закономерным результатом

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Ничья в московском дерби ЦСКА - "Спартак" является закономерным результатом, хотя красно-белые рассчитывали выиграть встречу. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал капитан "Спартака" Георгий Джикия.

В воскресенье ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

"Ничья - закономерный результат. ЦСКА не удивил - что ожидали, то и увидели на поле от них. Хотя мы хотели играть на победу. ЦСКА - крепкая команда, так что ничья в гостях - тоже хороший результат", - сказал Джикия.

Эта встреча стала 185-м официальным матчем между ЦСКА и "Спартаком". В 37-й раз команды сыграли вничью, 80 побед на счету красно-белых, 68 - в активе армейцев.

"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА расположился на пятой позиции.