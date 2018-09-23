Футболист "Спартака" Фернандо рассказал, что регулярно отрабатывает штрафные удары

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Фернандо заявил, что гол в ворота ЦСКА не был случайным, после каждой тренировки он отрабатывает штрафные, нанося по 15-20 ударов. Об этом бразилец рассказал журналистам.

Московские ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче восьмого тура чемпионата России по футболу, единственный мяч красно-белых забил Фернандо со штрафного. В прошлом сезоне он забил пять мячей прямыми ударами со штрафных. В этом сезоне бразилец впервые отличился со стандарта. В двух предыдущих матчах с "Ахматом" и "Рапидом" он дважды попадал в перекладину.

"В предыдущих двух играх я был близок к тому, чтобы отличиться, но не везло. Сегодня вот получилось. Каждую тренировку отрабатываю подобные удары, делаю 15-20 попыток", - сказал Фернандо.

"Жаль, что "Спартак" не выиграл. Что в России, что в Бразилии - это особенно важно. Очень рад, что удалось забить в таком матче", - добавил он.