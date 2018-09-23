Газзаев: футболистам ЦСКА не хватило опыта для победы над "Спартаком"

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Отсутствие опыта у молодых футболистов ЦСКА сказалось на игре команды в матче восьмого тура Российской премьер-лиги со "Спартаком". Таким мнением с ТАСС поделился бывший главный тренер армейской команды Валерий Газзаев.

В воскресенье ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью со счетом 1:1.

"Игроки ЦСКА, как хозяева поля, больше контролировали мяч, играли азартнее. В целом команды показали очень красивое дерби, "класико", проявили себя с самой лучшей стороны. Думаю, молодежи ЦСКА не хватило опыта. У "Спартака" опыта и мастерства побольше, но ЦСКА демонстрировал компактную игру, поэтому результат закономерен", - сказал Газзаев.

"Чем больше молодые игроки ЦСКА будут играть, тем будет лучше. У команды произошло существенное обновление состава, и чем больше тренерский штаб будет доверять новым футболистам игрового времени, тем они больше будут прибавлять в мастерстве, добавлять во всех качествах, чтобы соответствовать уровню ЦСКА, потому что задачи у команды самые большие. Уверенность и доверие тренера - самые главные факторы для роста молодых игроков. По сегодняшней игре я увидел хорошие и серьезные перспективы у армейцев", - добавил собеседник агентства.

"Спартак" набрал 15 очков в восьми матчах и занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА, в активе которого 13 очков, расположился на пятой позиции.