Цзю считает, что у Поветкина не было запасного плана на бой с Джошуа

ТАСС, 23 сентября. Российский боксер Александр Поветкин заготовил на бой с британцем Энтони Джошуа определенный план, но запасного варианта ведения поединка у него не оказалось, поэтому он потерпел поражение. Такое мнение высказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю, его слова приводит "Газете.Ru".

Бой 39-летнего Поветкина и 28-летнего Джошуа прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону поединка стояли титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Бой завершился поражением российского боксера техническим нокаутом в седьмом раунде.

"Этот поединок еще раз доказал, что молодость чаще всего выигрывает, - подвел итоги боя Цзю. - В поединке было много моментов, когда Поветкин демонстрировал хороший уровень и прекрасно справлялся со своей работой. У Александра был заготовлен определенный план, однако он был всего один, а запасного варианта ведения поединка у россиянина не оказалось. Начало у Поветкина получилось, прошли хорошие боковой и кросс, но Джошуа сумел адаптироваться, а Саша не сумел перестроиться".

"Я бы не сказал, что у Поветкина закончились силы, просто его соперник более четко просчитал то, как надо действовать. Конечно, Джошуа выжидал, выжидал и в одним момент поймал россиянина, Саша пропустил удар, а Энтони оставалось только добить. Я бы не стал хаять команду Поветкина относительно подготовки к бою, потому что я ничего не видел. Но тактически наш боксер не был готов к работе", - отметил бывший чемпион мира по боксу.

В активе Джошуа теперь 22 победы (21 - нокаутом), ни одного поражения. В послужном списке Поветкина 34 победы (24 - нокаутом), два поражения.