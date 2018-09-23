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Футбол в Италии

Гол Криштиану Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Фрозиноне" в чемпионате Италии

Туринский клуб идет без потерь после пяти туров итальянского первенства
Криштиану Роналду EFE/FEDERICO PROIETTI
Криштиану Роналду
© EFE/FEDERICO PROIETTI

ТАСС, 23 сентября. "Ювентус" одержал победу над "Фрозиноне" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата Италии по футболу.

Забитыми мячами отметились Криштиану Роналду (81-я минута) и Федерико Бернардески (90). Для португальского форварда этот гол стал третьим в составе "Ювентуса", куда он перешел минувшим летом из мадридского "Реала".

В турнирной таблице "Ювентус", который одержал пять побед подряд со старта сезона чемпионата Италии, занимает первое место, набрав 15 очков. "Фрозиноне" с одним очком идет 19-м.

В следующем туре "Ювентус" примет "Болонью", "Фрозиноне" в гостях сыграет с "Ромой". Обе встречи пройдут 26 сентября.

Результаты других матчей игрового дня:

"Торино" - "Наполи" - 1:3;

"Болонья" - "Рома" - 2:0;

"Кьево" - "Удинезе" - 0:2;

"Лацио" - "Дженоа" - 4:1;

"Милан" - "Аталанта" - 2:2.

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ИталияКриштиану Роналду
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