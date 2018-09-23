Гол Криштиану Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Фрозиноне" в чемпионате Италии

ТАСС, 23 сентября. "Ювентус" одержал победу над "Фрозиноне" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата Италии по футболу.
Забитыми мячами отметились Криштиану Роналду (81-я минута) и Федерико Бернардески (90). Для португальского форварда этот гол стал третьим в составе "Ювентуса", куда он перешел минувшим летом из мадридского "Реала".
В турнирной таблице "Ювентус", который одержал пять побед подряд со старта сезона чемпионата Италии, занимает первое место, набрав 15 очков. "Фрозиноне" с одним очком идет 19-м.
В следующем туре "Ювентус" примет "Болонью", "Фрозиноне" в гостях сыграет с "Ромой". Обе встречи пройдут 26 сентября.
Результаты других матчей игрового дня:
"Торино" - "Наполи" - 1:3;
"Болонья" - "Рома" - 2:0;
"Кьево" - "Удинезе" - 0:2;
"Лацио" - "Дженоа" - 4:1;
"Милан" - "Аталанта" - 2:2.