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Футбол в Испании

"Барселона" в меньшинстве сыграла вничью с "Жироной", потеряв первые очки в чемпионате

Лионель Месси вышел на первое место по числу матчей в Ла Лиге среди иностранных игроков
© EPA-EFE/Quique Garcia

ТАСС, 23 сентября. "Барселона" сыграла вничью с "Жироной" со счетом 2:2 в домашнем матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Лионель Месси (19-я минута) и Жерар Пике (63). У гостей дубль оформил Кристиан Стуани (45, 51). На 35-й минуте с поля был удален защитник "Барселоны" Клеман Ленгле.

Месси опередил бразильца Дани Алвеса и вышел на первое место по числу матчей в чемпионате Испании среди иностранных игроков - 423.

В турнирной таблице "Барселона", которая потеряла первые очки в текущем сезоне первенства страны, делит первое место с мадридским "Реалом", в активе обеих команд по 13 очков. "Жирона" с 8 очками идет шестой.

В следующем туре "Барселона" 26 сентября в гостях сыграет с "Леганесом", "Жирона" 27 сентября примет "Бетис".

Результаты других матчей игрового дня:

"Леванте" - "Севилья" - 2:6;

"Вильярреал" - "Валенсия" - 0:0;

"Бетис" - "Атлетик" - 2:2.

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ИспанияМесси, Лионель
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