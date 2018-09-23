"Крылья Советов" и "Краснодар" сыграют в заключительном матче восьмого тура РПЛ

ТАСС, 24 сентября. Матчем "Крыльев Советов" и "Краснодара" в понедельник завершится программа восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет в Самаре.
В случае победы "Краснодар" обойдет "Спартак" и "Ростов" и поднимется на чистое второе место в турнирной таблице. Краснодарцы в последних матчах набрали хороший ход - две победы в чемпионате и удачный старт на групповом этапе Лиги Европы. Российская команда начала с выездной победы над турецким "Акхисаром" (1:0).
Самарцы в середине недели провели встречу с болельщиками. В ней приняли участие все 13 футболистов, пополнивших команду после выхода в премьер-лигу, главный тренер Андрей Тихонов и генеральный директор клуба Виталий Шашков. По задумке организаторов, встреча исключала официальные моменты - после общего фото команда приступила к свободному общению с поклонниками "Крыльев", автограф- и фотосессии. Это должно помочь команде раскрепоститься и отвлечься от неудач предыдущих туров.
"Крылья Советов" идут 13-ми в таблице с семью очками. Прошлый тур для самарцев выдался крайне неудачным - они проиграли на выезде тульскому "Арсеналу" (0:4). В семи матчах "Крылья" забили всего два мяча.
Преимущество по личным встречам в этой паре на стороне самарцев. В 13 предыдущих официальных встречах (12 в РПЛ и одна в Кубке России) в активе "Крыльев" пять побед, шесть игр завершились вничью, "Краснодар" выиграл всего дважды. В случае неудачи "Крылья" сравняются с "Ростовом" по количеству поражений в истории чемпионатов России - по 311.
Матч пройдет на стадионе "Самара-Арена", начало - 18.30 мск. Главный арбитр - Алексей Матюнин (Москва).