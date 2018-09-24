Глава WADA в открытом письме высказался в защиту решения восстановить РУСАДА

Решение о восстановлении РУСАДА в правах было принято на заседании исполкома WADA 20 сентября. За восстановление РУСАДА проголосовали девять из 12 членов исполкома, двое - против, один - воздержался. При этом российская сторона обязана до конца года предоставить данные московской лаборатории, в ином случае Российское антидопинговое агентство будет вновь лишено статуса соответствия.

По словам Риди, к началу лета 29 из 31 критерия дорожной карты восстановления РУСАДА уже были выполнены, оставались только признание выводов доклада Ричарда Макларена и доступ к московской антидопинговой лаборатории. "Независимый комитет WADA по соответствию встретился в июне и разработал дополнительные определения для этих двух критериев, это была ясная попытка выйти из тупика, нацеленная прежде всего на получение лабораторного материала, который нам давно необходим, чтобы доказать виновность подозреваемых спортсменов. Я предложил эти два определения критериев Министерству спорта РФ и 13 сентября пришел ответ. Он предлагал как признание правонарушений, так и установление жестких временных рамок для доступа в лабораторию", - написал глава WADA.

"По мнению независимых экспертов, этого было достаточно. Они предложили восстановить РУСАДА с установлением четкого срока до 31 декабря для доступа в лабораторию, исполнительный комитет WADA согласился. Мы понимаем скептицизм по поводу доступа к тому, что еще может оставаться в московской лаборатории. Но дедлайн, нарушение которого приведет к неизбежному возобновлению несоответствия, ставит WADA в гораздо более сильное положение, чем в любое время за последние четыре года, особенно с учетом возможного применения новых и более серьезных санкций", - добавил Риди.