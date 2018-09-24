Российский теннисист Медведев поднялся на три позиции в рейтинге ATP

ТАСС, 24 сентября. Россиянин Даниил Медведев поднялся с 35-го на 32-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На прошлой неделе Медведев дошел до четвертьфинала турнира ATP в Санкт-Петербурге. 22-летний россиянин проиграл австрийцу Доминику Тиму, который в последствии одержал победу на турнире.

Россиянин Карен Хачанов сохранил за собой 24-ю строчку в рейтинге. Андрей Рублев поднялся с 69-го на 68-е место. 20-летний теннисист проиграл в первом круге турнира в Санкт- Петербурге. Евгений Донской, также уступивший в первом раунде соревнований в Санкт-Петербурге, опустился с 84-й на 85-ю позицию.

В первой десятке рейтинга произошло два изменения: Тим после победы в России поднялся с восьмого на седьмое место, болгарин Григор Димитров, соответственно, переместился с седьмой строчки на восьмую. Лидировать в рейтинге продолжает испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг ATP от 24 сентября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 8760 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 6900

3 (3). Новак Джокович (Сербия) - 6445

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5980

5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4890

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) - 4715

7 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3825

8 (7). Григор Димитров (Болгария) - 3755

9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3595

10 (10). Джон Изнер (США) - 3470…

24 (24). Карен Хачанов (Россия) - 1605…

32 (35). Даниил Медведев (Россия) - 1287…

68 (69). Андрей Рублев (Россия) - 795…

85 (84). Евгений Донской (Россия) - 681.