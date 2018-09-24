The Best FIFA Awards. Станет ли Роналду игроком года и признают ли лучшим гол Черышева

ФИФА делает все, чтобы ее премия стала престижнее классического "Золотого мяча"

В понедельник будут названы лауреаты ежегодной премии Международной федерации футбола — The Best FIFA Football Awards. О том, почему впервые с 2007 года футболистом года будет признан не Лионель Месси и не Криштиану Роналду и какие шансы у Дениса Черышева в борьбе за лучший гол сезона, — в материале ТАСС. Самой престижной индивидуальной наградой в мировом футболе всегда был "Золотой мяч", учрежденный в 1956 году французским изданием France Football. В 1991 году ФИФА создала свою премию, однако тягаться в популярности с "Золотым мячом" было практически нереально. К 2010 году ФИФА и французская редакция договорились объединить две премии, и в течение шести лет звание лучшего игрока года было однозначным и неоспоримым. Однако в 2016 году ФИФА прекратила сотрудничество с France Football и вернулась к своей собственной награде.

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Пара лет ушла на поиск нового формата, причем спорить с авторитетом "Золотого мяча" было практически бесполезно. Первую самостоятельную церемонию ФИФА провела в январе 2016 года в Цюрихе, на следующий год мероприятие состоялось в октябре в Лондоне. В этом году ФИФА оставила премию в Англии, но передвинула ее на месяц раньше. Но главное — наконец-то удалось определиться с концепцией The Best FIFA Football Awards. Это премия, которая вручается по итогам прошлого сезона, учитывая заслуги футболистов с июля 2017 года по июль 2018 года ("Золотой мяч" — по итогам календарного года). Соответственно, в понедельник будут названы лучшие по итогам сезона-2017/18, который включил в себя чемпионат мира в России. ФИФА решила всерьез побороться за престижность своей награды и вложила много сил в ее раскрутку. Так, реклама гала-вечера в Лондоне крутилась на рекламных щитах российских стадионов во время чемпионата мира. В то же время ФИФА никак не продвигала женский чемпионат мира, который пройдет во Франции в 2019 году. Это вопрос приоритетов. Модрич откроет новую эру в истории футбола Есть все предпосылки, что церемония в Лондоне, которая стартует в 21:30 мск, окажется эпохальной. Просто потому, что главный приз, вероятнее всего, достанется не Лионелю Месси (он на этот раз даже не вошел в финальную тройку претендентов) или Криштиану Роналду, чего не было с 2007 года. После этого Месси и Роналду признавались лучшими по пять раз.

В минувшем сезоне Месси в девятый раз в карьере стал чемпионом Испании, забив больше всех в турнире, и в шестой раз стал обладателем Суперкубка страны. Но в двух главных турнирах года его команды не преуспели — сборная Аргентины проиграла в 1/8 финала чемпионата мира, а "Барселона" не сумела пробиться даже в полуфинал Лиги чемпионов. Роналду же поборется за приз с египтянином Мохамедом Салахом и хорватом Лукой Модричем. Победитель определится голосованием, в котором примут участие главные тренеры и капитаны национальных сборных, журналисты, а также онлайн-пользователи.

Криштиану Роналду (33 года, Португалия, "Реал"/"Ювентус") В прошлом сезоне Роналду в составе "Реала" третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. Португалец вошел в финальную тройку претендентов на награду в седьмой раз подряд и в десятый раз в общей сложности. Этим летом он перешел из "Реала" в итальянский "Ювентус" за €100 млн, и старт карьеры в новом клубе нельзя назвать удачным. В чемпионате Италии он забил три мяча, а в первом матче Лиги чемпионов и вовсе получил красную карточку. Выступление Роналду на чемпионате мира оказалось противоречивым. Он сделал хет-трик в матче с испанцами, затем забил победный мяч в ворота марокканцев. Однако португальская сборная остановилась на стадии 1/8 финала, в матче с уругвайцами Роналду ничего не смог создать.

Лука Модрич (32 года, Хорватия, "Реал") Модрич в прошлом сезоне в составе "Реала" также стал победителем Лиги чемпионов. На чемпионате мира 2018 года в России вместе со сборной Хорватии дошел до финала, где команда проиграла французам со счетом 2:4, а полузащитник был признан лучшим игроком турнира. Пожалуй, Модрича можно считать главным фаворитом премии. Репетиция прошла в конце августа в Монако, когда итоги прошлого сезона подвел Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Тройка претендентов была точно такой же, а лучшим признали Модрича.

Мохаммед Салах (26 лет, Египет, "Ливерпуль") Салах в составе "Ливерпуля" в сезоне-2017/18 дошел до финала Лиги чемпионов, где английский клуб уступил "Реалу" со счетом 1:3. Также египетский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии, забив 32 гола. Салах мог добиться большего, но его подкосила травма плеча, полученная в финале Лиги чемпионов в столкновении с Серхио Рамосом. С Салахом у "Ливерпуля" было бы больше шансов на победу. Из-за этой травмы египтянин не смог как следует подготовиться к чемпионату мира. В России он сыграл в двух матчах, а сборная Египта проиграла все три встречи в группе. Черышев в числе претендентов В Лондоне будут определены победители еще в шести номинациях: лучшая футболистка года, лучший мужской тренер года, лучший женский тренер года, лучший вратарь года, лучший гол года, а также приз за лучшую акцию болельщиков. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вошел в расширенный список из десяти претендентов на звание тренера года, но в финальную тройку его не включили. Ее составили Зинедин Зидан, выигравший с "Реалом" третью Лигу чемпионов подряд и покинувший клуб, Златко Далич, дошедший со сборной Хорватии до финала чемпионата мира, и Дидье Дешам, выигравший со сборной Франции чемпионат мира.

Один россиянин все же вошел в претенденты — гол Дениса Черышева хорватам в четвертьфинале чемпионата мира попал в десятку лучших. Рассчитывать на победу Черышеву будет крайне сложно. Среди его конкурентов много выдающихся голов, взять хотя бы удары через себя Роналду и Гарета Бэйла в Лиге чемпионов. Да и в голосовании за лучший гол чемпионата мира Черышев стал лишь шестым, победу одержал французский защитник Бенжамин Павар. Лучший гол сезона будет определен в результате онлайн-голосования. За приз лучшему вратарю года поспорит трио голкиперов, которые ярко проявили себя на чемпионате мира России: чемпион мира француз Уго Льорис, Тибо Куртуа, занявший со сборной Бельгии третье место, и вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель.

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