Кугаевский стал председателем тренерского совета Союза биатлонистов России

ТАСС, 24 сентября. Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский был избран председателем тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выборы нового председателя прошли в понедельник в Тюмени на заседании тренерского совета СБР. На должность претендовали Кугаевский, Александр Касперович и глава СБР Владимир Драчев. Кугаевский был выбран по результатам голосования. Его кандидатуру поддержали 12 членов совета.

Всего в голосовании приняло участие 30 специалистов. В тренерский совет СБР входят тренеры, направленные регионами.

После окончания прошлого сезона в СБР и сборной России прошел ряд перестановок. Драчев был избран новым президентом СБР 18 мая, на этом посту он сменил директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова. Главным тренером сборной России и старшим тренером мужской команды назначен Анатолий Хованцев, помогать которому будут Сергей Идинов и Артем Истомин. Виталий Норицын был утвержден старшим тренером женской команды, вместе с ним спортсменок будут тренировать Николай Загурский, Павел Ланцов и Леонид Гурьев.