Состав сборной России на матчи со шведами и турками будет оглашен 1 или 2 октября

С командой Швеции сборная России сыграет 11 октября в Калининграде, со сборной Турции - 14 октября в Сочи.

ЛОНДОН, 24 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Состав сборной России по футболу на матчи Лиги наций с командами Швеции и Турции будет оглашен 1 или 2 октября. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Станислав Черчесов.

"Заявку на матч мы будем объявлять первого или второго числа", - сообщил Черчесов.

Специалист заметил, что пока преждевременно говорить, приедет ли в расположение сборной вратарь Игорь Акинфеев, который пропускал сентябрьские игры национальной команды с турками и чехами из-за планового медосмотра коленного сустава.

"Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Мы общались по телефону до игры ЦСКА в Лиге чемпионов. Посмотрим", - сказал Черчесов.

"До объявления состава еще есть время. Он ездил на медобследование, есть определенные вопросы, которые мы должны обсудить. От итогов и будем отталкиваться", - пояснил он.

В активе российской команды две победы в сентябрьских матчах. В стартовом матче Лиги наций россияне на выезде обыграли сборную Турции (2:1), а в товарищеском матче на своем поле разгромили чехов (5:1).