СМИ: Бекхэм пригласил Зидана на пост главного тренера своего клуба "Интер Майами"

ТАСС, 24 сентября. Владелец американского футбольного клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм предложил французскому специалисту Зинедину Зидану возглавить его команду. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mirror.

Сообщается, что Бекхэм уже провел предварительные переговоры с Зиданом. На протяжении нескольких лет англичанин и француз вместе играли за мадридский "Реал". Отмечается, что Зидан, который на данный момент находится без клуба, хотел бы остаться работать в Европы. При этом, как утверждает издание, чем дольше французский специалист остается без работы, тем больше шансов у Бекхэма убедить его возглавить "Интер Майами".

Ранее британское издание Daily Mail сообщало, что в будущем Бекхэм нацелен на подписание контракта с нападающим испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелем Месси. Переговоры между сторонами еще не начались, но "Интер Майами" намерен сделать грандиозное предложение аргентинцу.

Бекхэм выступал за клуб MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2007 по 2012 год. В контракте англичанина с лигой изначально был прописан пункт о возможной покупке клуба по сниженной цене в $25 млн. В 2014 году было объявлено, что Бекхэм активировал этот пункт соглашения, но о создании "Интер Майами" было объявлено только в январе 2018 года. Клуб начнет выступление в MLS в 2020 году.

46-летний Зидан покинул пост главного тренера "Реала" 31 мая по собственному желанию. Под его руководством мадридский клуб три раза подряд становился победителем Лиги чемпионов, дважды выигрывал клубный чемпионат мира (2016, 2017), один раз - чемпионат Испании (2016/17). Также "Реал" завоевывал Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и Суперкубок Испании (2017).

До прихода французского специалиста "Реал" не выигрывал национальное первенство на протяжении пяти лет. По ходу первого полноценного сезона Зидана на посту главного тренера (2016/17) "Реал" добился рекордной беспроигрышной серии в истории клуба - 40 матчей. По итогам 2017 года Зидан был признан лучшим тренером мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и авторитетного французского журнала France Football.