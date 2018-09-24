Манчини считает, что "Зенит" в нынешнем сезоне станет чемпионом России

ЛОНДОН, 24 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Итальянский тренер Роберто Манчини убежден, что "Зенит" одержит победу в чемпионате России по футболу сезона-2018/19. Такое мнение бывший главный тренер петербургской команды высказал ТАСС.

"Зенит" в первых восьми матчах чемпионата России нынешнего сезона одержал семь побед. Ближайшего конкурента команда под руководством Сергея Семака опережает на семь очков.

"Я смотрел несколько матчей "Зенита" в Лиге Европы, команда играла хорошо. Думаю, в этом году она одержит победу в чемпионате страны, поскольку является лучшей командой", - сказал Манчини, который возглавлял "Зенит" в прошлом сезоне.

"Мы могли рассчитывать на победу и в прошлом году, но в ключевой момент по причине травм потеряли четырех важных для команды игроков. Мы и в прошлом сезоне были лучшей командой, а в этом она стала еще лучше, поскольку игроки за один год еще больше сыгрались", - добавил он.

Манчини считает, что пришедший на его место Семак успешно справляется со своей работой. "Он хороший тренер, знает "Зенит" очень хорошо. Возможно, у него не так много опыта работы главным тренером, но он хороший специалист и человек, а это важно", - заметил собеседник агентства, который сейчас возглавляет сборную Италии.