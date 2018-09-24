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Футбол в России

Около 13 тыс. билетов продано на игру Кубка России по футболу "Волгарь" - "Зенит"

Матч "Волгарь" - "Зенит" пройдет 26 сентября на Центральном стадионе Астрахани, который вмещает 18 тыс. зрителей

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Порядка 13 тысяч билетов уже продано на матч 1/16 финала Кубка России по футболу в Астрахани между местным "Волгарем" и санкт-петербургским "Зенитом". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе астраханского клуба.

Матч "Волгарь" - "Зенит" пройдет 26 сентября на Центральном стадионе, который вмещает 18 тысяч зрителей. Игра начнется в 19:00 мск.

"Думаю, процентов на 90 стадион будет заполнен точно, мы это видим по темпам продаж. Сейчас продано более 13 тысяч билетов", - сообщили в пресс-службе.

В клубе рассказали, что фан-сектор гостей будет заполнен болельщиками "Зенита" с пропиской из Санкт- Петербурга. "Кроме того, к нам обращается много болельщиков "Зенита" из нашего города и регионов, интересуются, как попасть на гостевой сектор или соседние сектора", - отметили в пресс-службе.

Действующим обладателем Кубка России является "Тосно" из Ленинградской области, который в начале июня был расформирован из-за финансовых проблем.

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