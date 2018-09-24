Чемпион Европы 2017 года штангист Малигов исключен из списка кандидатов в сборную России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Победитель чемпионата Европы 2017 года по тяжелой атлетике в весовой категории до 94 кг Адам Малигов исключен из списка кандидатов в сборную России. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России Александр Кишкин.

На чемпионате Европы, который проходил в апреле 2017 года в хорватском Сплите, Малигов одержал победу, набрав в сумме 388 кг. В активе этого спортсмена есть также серебро ЧЕ-2014.

"Адам Малигов в этом сезоне не выступал ни на одном старте, не приезжает на сборы, - заметил Кишкин. - Поэтому было принято решение о его исключении из числа кандидатов в сборную России".

25-летний Малигов в начале сентября сообщил ТАСС, что вынужден был временно прекратить выступления из-за проблем, не связанных со спортом, однако уже начал тренироваться для того, чтобы в начале следующего года выступить на Кубке России, который пройдет в феврале в Старом Осколе и станет отборочным на апрельский чемпионат Европы в Батуми (Грузия).