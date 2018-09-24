Лёв: сборную России ждет хорошее будущее, она движется в сторону своего образца 2008 года

Сборная России под руководством главного тренера Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала. В сентябре команда победила в гостях сборную Турции (2:1) в матче Лиги наций и чехов (5:1) в домашней товарищеской встрече.

ЛОНДОН, 24 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сборная России, пройдя процесс обновления состава, способна в ближайшем будущем демонстрировать футбол такого же высокого уровня, как в 2008 году, когда она стала бронзовым призером чемпионата Европы. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв.

"Что было важным, так это то, что Стани [Черчесов] за два года до чемпионата мира начал обновление состава, - сказал Лёв. - Сейчас в команде есть ряд молодых игроков, и мне кажется, что у этой команды есть хорошее будущее".

"Я помню, что в 2008 году Россия играла очень хорошо, что она показала и на чемпионате Европы. Тогда я был впечатлен стилем, скоростью игры, которую она демонстрировала. Сейчас у меня есть ощущение, что команда постепенно движется в том же направлении".

О встрече с россиянами Лёв пока не думает

Сборные Германии и России 15 ноября сыграют товарищеский матч, который пройдет в Лейпциге.

"До матча со сборной России еще далеко, сейчас мы сконцентрированы на двух октябрьских встречах в Лиге наций - с командами Франции и Нидерландов. А что касается товарищеского матча, то для обеих команд он будет определенной проверкой сил", - сказал Лёв.

"Привлечем ли мы к игре со сборной России основных игроков команды? Еще рано говорить, я не знаю, что произойдет в ноябре, но этот матч в Лейпциге будет для нас хорошей проверкой. Однако сначала надо сыграть матчи в Лиге наций, следующие решения уже будем принимать в ноябре", - добавил он.

Черчесов под руководством Лёва в начале 2000-х годов играл в австрийском клубе "Тироль", который тогда являлся сильнейшим клубом страны.