Лёв: сборную России ждет хорошее будущее, она движется в сторону своего образца 2008 года

ЛОНДОН, 24 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сборная России, пройдя процесс обновления состава, способна в ближайшем будущем демонстрировать футбол такого же высокого уровня, как в 2008 году, когда она стала бронзовым призером чемпионата Европы. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв.
Сборная России под руководством главного тренера Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала. В сентябре команда победила в гостях сборную Турции (2:1) в матче Лиги наций и чехов (5:1) в домашней товарищеской встрече.
"Что было важным, так это то, что Стани [Черчесов] за два года до чемпионата мира начал обновление состава, - сказал Лёв. - Сейчас в команде есть ряд молодых игроков, и мне кажется, что у этой команды есть хорошее будущее".
"Я помню, что в 2008 году Россия играла очень хорошо, что она показала и на чемпионате Европы. Тогда я был впечатлен стилем, скоростью игры, которую она демонстрировала. Сейчас у меня есть ощущение, что команда постепенно движется в том же направлении".
О встрече с россиянами Лёв пока не думает
Сборные Германии и России 15 ноября сыграют товарищеский матч, который пройдет в Лейпциге.
"До матча со сборной России еще далеко, сейчас мы сконцентрированы на двух октябрьских встречах в Лиге наций - с командами Франции и Нидерландов. А что касается товарищеского матча, то для обеих команд он будет определенной проверкой сил", - сказал Лёв.
"Привлечем ли мы к игре со сборной России основных игроков команды? Еще рано говорить, я не знаю, что произойдет в ноябре, но этот матч в Лейпциге будет для нас хорошей проверкой. Однако сначала надо сыграть матчи в Лиге наций, следующие решения уже будем принимать в ноябре", - добавил он.
Черчесов под руководством Лёва в начале 2000-х годов играл в австрийском клубе "Тироль", который тогда являлся сильнейшим клубом страны.