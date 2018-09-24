"Черноморец" выделил "Спартаку" более двух тысяч билетов на матч Кубка России по футболу

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Черноморец" выделил болельщикам "Спартака" на матч 1/16 финала Кубка России по футболу свыше двух тысяч билетов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе новороссийского клуба.

Матч "Черноморец" - "Спартак" пройдет 26 сентября на Центральном стадионе, вмещающем 12,5 тыс. зрителей. Начало - 18:30 мск.

"Всего болельщикам "Спартака" выделено 2045 билетов на одну из трибун. Это даже чуть больше 10 процентов квоты от общего количества билетов, которая предоставляется согласно регламенту", - сказали в пресс-службе.

В пятницу клуб из Новороссийска сообщил, что продажа билетов на матч завершилась, а на игре ожидается аншлаг.