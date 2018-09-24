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Футбол в России

"Черноморец" выделил "Спартаку" более двух тысяч билетов на матч Кубка России по футболу

Это больше 10 процентов квоты от общего количества билетов, которая предоставляется согласно регламенту
Болельщики "Спартака" Сергей Бобылев/ТАСС
Болельщики "Спартака"
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Черноморец" выделил болельщикам "Спартака" на матч 1/16 финала Кубка России по футболу свыше двух тысяч билетов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе новороссийского клуба.

Матч "Черноморец" - "Спартак" пройдет 26 сентября на Центральном стадионе, вмещающем 12,5 тыс. зрителей. Начало - 18:30 мск.

"Всего болельщикам "Спартака" выделено 2045 билетов на одну из трибун. Это даже чуть больше 10 процентов квоты от общего количества билетов, которая предоставляется согласно регламенту", - сказали в пресс-службе.

В пятницу клуб из Новороссийска сообщил, что продажа билетов на матч завершилась, а на игре ожидается аншлаг.

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