Геннадий Шипулин: волейболисты РФ имеют хорошую возможность выиграть чемпионат мира

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Мужская сборная России должна подойти к решающим матчам чемпионата мира с полной концентрацией, для победы на турнире есть хорошие возможности. Таким мнением с ТАСС поделился вице- президент Всероссийской федерации волейбола, директор и главный тренер "Белогорья", бывший главный тренер сборной России Геннадий Шипулин.

Жеребьевка третьего раунда турнира прошла в понедельник, на данной стадии шесть команд разделены на две группы. Российская сборная сыграет в группе I вместе с командами США и Бразилии. В группу J попали команды Италии, Польши и Сербии. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал, игры третьего раунда пройдут 26-28 сентября в Турине.

"Нашей сборной надо ставить главную задачу - выиграть чемпионат мира. Слабых команд уже нет, они поехали домой. И бразильцев, и американцев мы побеждали неоднократно, надо выходить на площадку с полной концентрацией. Надо рассчитывать на себя, на свой максимум, каждый игрок должен отыграть оставшиеся матчи, показав максимальный потенциал", - заявил Шипулин.

"Сейчас нашу команду нужно поддержать, хорошие возможности [для победы на турнире] есть. Главное, чтобы их использовали правильно. Надо перекроить свою подготовку под соперников, переосмыслить все, чтобы выходить на матчи на максимуме. Нужно найти слабые точки соперника, которые есть у каждого волейболиста, использовать свои сильные стороны", - добавил он.

В первом раунде сборная России обыграла команды Австралии, Туниса и Камеруна, но уступила американцам и сербам. Во втором раунде россияне победили во всех трех матчах, обыграв голландцев, итальянцев и финнов.

Чемпионат мира завершится 30 сентября. Сборная России никогда не побеждала на мировых первенствах. В активе российских волейболистов одно серебро (2002), которое было завоевано под руководством Шипулина. Сборная СССР выигрывала чемпионат мира шесть раз, последняя победа случилась на турнире 1982 года в Аргентине.