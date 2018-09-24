Футболист "Локомотива" Чорлука сможет принять участие в матче Кубка России с "Балтикой"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Небольшая травма не помешает защитнику московского "Локомотива" Ведрану Чорлуке принять участие в матче 1/16 финала Кубка России по футболу против калининградской "Балтики". Об этом ТАСС заявили в пресс-службе клуба.
В воскресенье "Локомотив" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги в гостях уступил "Зениту" со счетом 3:5. Из-за повреждения Чорлука был заменен на 78-й минуте.
"Чорлука получил небольшую травму при столкновении с [Соломоном] Кверквелией. По сообщениям медиков, с игроком все нормально, он сможет сыграть в ближайших матчах", - говорится в сообщении.
Матч между "Балтикой" и "Локомотивом" пройдет в Калининграде 26 сентября.