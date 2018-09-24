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Российская легкоатлетка Савина временно отстранена из-за употребления допинга

Спортсменку обвиняют в нарушении статьи 2.1 антидопинговых правил Международной ассоциаций легкоатлетических федераций

ТАСС, 24 сентября. Российская бегунья на средние дистанции Ксения Савина временно отстранена от участия в соревнованиях по причине использования запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Спортсменку обвиняют в нарушении статьи 2.1 антидопинговых правил Международной ассоциаций легкоатлетических федераций (IAAF). То есть Савина отстранена по причине наличия в ее допинг-пробе запрещенного вещества или метаболитов вещества.

Савина специализируется в беге на 400, 800 и 1500 метров. Она является бронзовой медалисткой чемпионата России по легкой атлетике 2017 года в беге на 800 метров.

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