Российская легкоатлетка Савина временно отстранена из-за употребления допинга

ТАСС, 24 сентября. Российская бегунья на средние дистанции Ксения Савина временно отстранена от участия в соревнованиях по причине использования запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).
Спортсменку обвиняют в нарушении статьи 2.1 антидопинговых правил Международной ассоциаций легкоатлетических федераций (IAAF). То есть Савина отстранена по причине наличия в ее допинг-пробе запрещенного вещества или метаболитов вещества.
Савина специализируется в беге на 400, 800 и 1500 метров. Она является бронзовой медалисткой чемпионата России по легкой атлетике 2017 года в беге на 800 метров.