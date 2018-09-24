Российская команда Fores выставит два экипажа на этап Кубка мира по ралли-рейдам в Марокко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Российская гоночная команда Fores выставит два экипажа в классе багги для участия в десятом этапе Кубка мира по ралли-рейдам, который пройдет в Марокко с 3 по 9 октября. Об этом сообщил ТАСС пилот команды Сергей Карякин.
"Среди гонщиков этот этап называют "половиной "Дакара" из-за километража и сложности гонки. В целом Rallye du Maroc позволяет подготовить и себя, и технику к "Дакару". Мы поедем туда двумя экипажами - я и Антон Власюк, а также Сергей Доросинский и Олег Уперенко. В 2017 году вместе с Доросинским я выиграл "Дакар", тогда он выступал в роли моего тренера, помогал мне на гонке, а сейчас мы выбрали такую тактику, что мы будем ехать двумя экипажами и страховать друг друга - если что-то у нас случится, каждый сможет выручить другого и продолжить движение", - сказал Карякин.
По его словам, подобную тактику используют крупнейшие мировые гоночные команды. "Такая тактика позволяет значительно увеличить шансы на хороший результат. Это будет наша совместная тренировка, отработка того, как правильно поступать при поломках во время "Дакара", чтобы это занимало минимум времени", - добавил гонщик.
Карякин подчеркнул, что в классе SSV (мотовездеходы), где участвуют российские гонщики, 17 экипажей. "Конкуренция будет очень серьезная, но мы, конечно, надеемся только на победу", - резюмировал он.
В 2017 году экипаж Карякина выиграл этап Rallye du Maroc. Впервые за всю историю Карякин вместе со штурманом Власюком вошли в топ-20 лучших гонщиков на этапе Кубка мира.
Ранее ТАСС сообщал, что команда Snag Racing также выставит два экипажа в классе багги на ралли-марафон "Дакар" в 2019 году. Ралли-марафон "Дакар" в 2019 году пройдет с 6 по 17 января по территории Перу. В 2017 году Карякин выиграл "Дакар" в зачете квадроциклов.