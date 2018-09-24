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Отбор российских биатлонистов на первые этапы Кубка мира пройдет в финском Контиолахти

Первый этап Кубка мира сезона-2018/19 пройдет в словенской Поклюке с 30 ноября по 9 декабря

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские биатлонисты проведут отбор на стартовые этапы Кубка мира в финском Контиолахти в конце ноября. Об этом ТАСС заявил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максим Кугаевский.

В понедельник в Тюмени прошло заседание тренерского совета СБР, на котором Кугаевский был избран его председателем.

"Отбор пройдет в финском Контиолахти в конце ноября", - заявил Кугаевский.

Первый этап Кубка мира сезона-2018/19 пройдет в словенской Поклюке с 30 ноября по 9 декабря. 10 декабря в австрийском Хохфильцене стартует второй этап, который продлится до 16 декабря. Чешское Нове-Место примет третий этап турнира, он пройдет с 17 по 22 декабря.

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