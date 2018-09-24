Отбор российских биатлонистов на первые этапы Кубка мира пройдет в финском Контиолахти

Футбол в Испании

"Барселона" обжалует удаление Ленгле в матче чемпионата Испании по футболу с "Жироной"

Отмечается, что согласно отчету судьи, футболист был удален за удар локтем соперника, когда оба вели борьбу за мяч

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