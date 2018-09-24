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Кугаевский хочет наладить коммуникацию между членами правления СБР и тренерами

В понедельник в Тюмени прошло заседание тренерского совета СБР, на котором Максим Кугаевский был избран его председателем

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Налаживание коммуникации между членами правления Союза биатлонистов России (СБР) и тренерами является важной задачей. Об этом ТАСС заявил председатель тренерского совета СБР Максим Кугаевский.

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В понедельник в Тюмени прошло заседание тренерского совета СБР, на котором Кугаевский был избран его председателем.

"Считаю, что сегодня мы достаточно продуктивно сработали, смогли прийти к консенсусу, что всегда очень сложно, - сказал Кугаевский. - Конечно, хотелось бы в первую очередь наладить коммуникацию между правлением СБР и тренерским штабом, потому что это не всегда просто сделать. Нужно консолидировать тренеров и без искажения донести их мнение до руководства СБР. Это не так просто, потому что точки зрения о развитии нашего биатлона не всегда совпадают".

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