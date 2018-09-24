"Барселона" обжалует удаление Ленгле в матче чемпионата Испании по футболу с "Жироной"

ТАСС, 24 сентября. "Барселона" подаст апелляцию на удаление защитника команды Клемена Ленгле в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу против "Жироны". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс- службу "Барселоны".

В воскресенье "Барселона" сыграла вничью с "Жироной" со счетом 2:2, впервые в сезоне потеряв очки. Ленгле получил красную карточку на 34-й минуте встречи. Отмечается, что согласно отчету судьи, футболист был удален за удар локтем соперника, когда оба вели борьбу за мяч.

"Барселона" в турнирной таблице чемпионата Испании делит первое место с мадридским "Реалом", в активе обеих команд по 13 очков.