Самые дешевые билеты на матч Лиги наций Россия - Турция стоят 500 рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) объявил, что в продаже появились билеты на матч Лиги наций, в котором сборная России в Сочи примет команду Турции. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
В настоящее время в продаже имеются билеты стоимостью от 500 до 1400 рублей. Матч пройдет на стадионе "Фишт", который минувшим летом принимал матчи чемпионата мира по футболу. Вместимость арены составляет около 45 тыс. зрителей.
Встреча Россия - Турция состоится 14 октября и начнется в 19:00 мск. В первом туре Лиги наций сборная России в гостях одержала победу над командой Турции со счетом 2:1, турки, в свою очередь, в гостях обыграли шведов - 3:2.