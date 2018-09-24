Глава ФСПР Аминов примет решение о кадровых перестановках после личных встреч с тренерами

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов по итогам проходившего в понедельник тренерского совета пока не принял никаких решений о кадровых перестановках в штабе национальной команды после неудачного сезона. Как сообщил Аминов ТАСС, для этого ему нужно провести ряд личных встреч с тренерами сборной.

"На сегодняшнем заседании тренерского совета было обсуждено очень много вопросов по методике подготовки спортсменов, повышению квалификации тренеров и так далее. Никаких кадровых решений по итогам этого совещания я пока не принял. В моих ближайших планах - встречи со многими тренерами один на один. И только после этой серии встреч для меня станет все понятно - идти на изменения в тренерском штабе или нет", - заметил Аминов.