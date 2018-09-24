Глава ФСПР Аминов примет решение о кадровых перестановках после личных встреч с тренерами

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов по итогам проходившего в понедельник тренерского совета пока не принял никаких решений о кадровых перестановках в штабе национальной команды после неудачного сезона. Как сообщил Аминов ТАСС, для этого ему нужно провести ряд личных встреч с тренерами сборной.
"На сегодняшнем заседании тренерского совета было обсуждено очень много вопросов по методике подготовки спортсменов, повышению квалификации тренеров и так далее. Никаких кадровых решений по итогам этого совещания я пока не принял. В моих ближайших планах - встречи со многими тренерами один на один. И только после этой серии встреч для меня станет все понятно - идти на изменения в тренерском штабе или нет", - заметил Аминов.
На ЧМ-2017, который проходил в первой половине сентября в Мехико, сборная России впервые за 20 лет не сумела завоевать ни одной медали. Олимпийский чемпион 2016 года и лидер мужской команды Александр Лесун решением тренерского штаба не был включен в состав сборной из-за опасения рецидива травмы.
В июле на чемпионате Европы в Венгрии, который является вторым по значимости стартом в сезоне после мирового первенства, сборная России выиграла только одну бронзовую медаль, которую завоевали в женской эстафете Екатерина Хураськина и Светлана Лебедева.
Пост старшего тренера мужской сборной России с сентября 2017 года занимает Рустем Сабирхузин, Мария Колонина с января того же года является старшим тренером женской команды.
Двукратный олимпийский чемпион Андрей Моисеев занял пост главного тренера сборной России осенью 2012 года сразу после завершения профессиональной спортивной карьеры. На Играх-2012 в Лондоне он занял седьмое место. На двух предыдущих Олимпиадах (2004, 2008) Моисеев становился победителем соревнований.