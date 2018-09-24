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Лига наций

Сборная Польши следующий домашний матч Лиги наций проведет при частично закрытых трибунах

УЕФА открыл дело из-за поведения польских болельщиков в матче с командой Италии

ТАСС, 24 сентября. Сборная Польши по футболу свой следующий матч под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет при частично закрытых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

УЕФА открыл дело в отношении Футбольной федерации Польши после матча Лиги наций, в котором сборная Польши в гостях сыграла вничью с командой Италии (1:1) 7 сентября в Болонье. Причиной открытия дела являлось поведение польских болельщиков с проявлениями расизма.

В итоге УЕФА решил, что следующий домашний матч сборная Польши проведет с закрытым для болельщиков сектором, который должен охватить как минимум 1000 мест. При этом данная область трибун будет закрыта баннером с надписью #EqualGame (равная игра). Кроме того, Федерация футбола Польши оштрафована на €2 тыс. за использование болельщиками пиротехники.

Сборная Польши выступает в группе 3 дивизиона A Лиги наций вместе с командами Италии и Португалии. Польская сборная идет на втором месте в турнирной таблице группы с одним очком. Следующий матч Лиги наций сборная Польши проведет 11 октября на своем поле в Хожуве против команды Португалии.

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