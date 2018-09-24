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Футбол в России

Дубль Ари помог "Краснодару" разгромить "Крылья Советов" в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 3:0
Ари Артем Коротаев/ТАСС
Ари
© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 24 сентября. "Краснодар" одержал крупную победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 3:0 в гостевом матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

Дублем отметился нападающий "Краснодара" Ари (69-я, 71-я минуты), еще один гол на счету Магомеда-Шапи Сулейманова (81). Для команды эта победа стала третьей подряд в чемпионате страны.

В турнирной таблице "Краснодар" вышел на второе место, набрав 16 очков и шесть баллов проигрывая лидеру чемпионата - санкт-петербургскому "Зениту". "Крылья Советов" с семью очками идут 13-ми.

В следующем туре "Краснодар" 30 сентября примет московское "Динамо", "Крылья Советов" 1 октября в гостях сыграют с казанским "Рубином". Также на этой неделе обеим командам предстоит провести выездные матчи 1/16 финала Олимп - Кубка России. "Краснодар" сыграет с курским "Авангардом", "Крылья Советов" - с "Тамбовом", обе встречи пройдут 27 сентября.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит871017-522
2Краснодар851214-616
3Ростов84319-315
4Спартак84317-415
5ЦСКА834113-413
6Ахмат83239-1011
7Оренбург832310-811
8Рубин82519-811
9Динамо82429-610
10Арсенал82339-89
11Локомотив82338-109
12Урал82248-158
13Крылья Советов82152-127
14Анжи82064-146
15Уфа81254-115
16Енисей81253-115
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