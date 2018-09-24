Дубль Ари помог "Краснодару" разгромить "Крылья Советов" в матче чемпионата России

ТАСС, 24 сентября. "Краснодар" одержал крупную победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 3:0 в гостевом матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
Дублем отметился нападающий "Краснодара" Ари (69-я, 71-я минуты), еще один гол на счету Магомеда-Шапи Сулейманова (81). Для команды эта победа стала третьей подряд в чемпионате страны.
В турнирной таблице "Краснодар" вышел на второе место, набрав 16 очков и шесть баллов проигрывая лидеру чемпионата - санкт-петербургскому "Зениту". "Крылья Советов" с семью очками идут 13-ми.
В следующем туре "Краснодар" 30 сентября примет московское "Динамо", "Крылья Советов" 1 октября в гостях сыграют с казанским "Рубином". Также на этой неделе обеим командам предстоит провести выездные матчи 1/16 финала Олимп - Кубка России. "Краснодар" сыграет с курским "Авангардом", "Крылья Советов" - с "Тамбовом", обе встречи пройдут 27 сентября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|8
|7
|1
|0
|17-5
|22
|2
|Краснодар
|8
|5
|1
|2
|14-6
|16
|3
|Ростов
|8
|4
|3
|1
|9-3
|15
|4
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|7-4
|15
|5
|ЦСКА
|8
|3
|4
|1
|13-4
|13
|6
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|9-10
|11
|7
|Оренбург
|8
|3
|2
|3
|10-8
|11
|8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|9-8
|11
|9
|Динамо
|8
|2
|4
|2
|9-6
|10
|10
|Арсенал
|8
|2
|3
|3
|9-8
|9
|11
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|12
|Урал
|8
|2
|2
|4
|8-15
|8
|13
|Крылья Советов
|8
|2
|1
|5
|2-12
|7
|14
|Анжи
|8
|2
|0
|6
|4-14
|6
|15
|Уфа
|8
|1
|2
|5
|4-11
|5
|16
|Енисей
|8
|1
|2
|5
|3-11
|5