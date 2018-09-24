"Сибирь" повторила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте сезона, проиграв "Ак Барсу"

ТАСС, 24 сентября. Казанский "Ак Барс" одержал победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иржи Секач (4-я минута), Алексей Потапов (28) и Роб Клинкхаммер (43). У проигравших отличились Шарль Бертран (7) и Даниил Романцев (33). "Сибирь" потерпела 10-е поражение подряд в КХЛ, повторив антирекорд по числу поражений на старте сезоне. Столько же поражений было у подольского "Витязя" в сезоне-2010/11.
В турнирной таблице Восточной конференции "Ак Барс" занимает четвертое место, набрав 14 очков. "Сибирь" не набрала ни одного очка и замыкает таблицу конференции.
В следующем матче "Ак Барс" примет пекинский "Куньлунь", "Сибирь" в гостях сыграет с санкт-петербургским СКА. Обе встречи пройдут 26 сентября.
Результаты других матчей игрового дня:
- "Трактор" (Челябинск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 0:5;
- "Нфтехимик" (Нижнекамск) - "Куньлунь" (Пекин) - 0:2;
- "Авангард" (Омск) - "Амур" (Хабаровск) - 4:3 ОТ.