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КХЛ

Воробьев: хоккеисты "Динамо" Тарасов и Алексеев готовы вернуться на лед в ближайших играх

Игроки из-за повреждений не приняли участие в нескольких последних матчах "Динамо"
Главный тренер ХК "Динамо" Владимир Воробьев Антон Новодережкин/ТАСС
Главный тренер ХК "Динамо" Владимир Воробьев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Нападающие московского "Динамо" Андрей Алексеев и Даниил Тарасов восстановились после травм и готовы помочь команде в ближайших матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщил главный тренер москвичей Владимир Воробьев.

Алексеев и Тарасов из-за повреждений не приняли участие в нескольких последних матчах "Динамо", в том числе в игре против астанинского "Барыса" (2:3 ОТ), которая прошла в понедельник.

"Тарасовым просто решили сегодня не рисковать. Но он готов к поездке [на выездную серию], и они оба с Алексеевым выйдут в ближайших матчах", - сказал Воробьев.

После поражения от "Барыса" главный тренер динамовцев рассказал о причинах неудачи и призвал команду не опускать руки. "Было много удалений, не все у нас получилось, но мы работаем, хотя пока не хватает уверенности и стабильности, нас болтает. Только через работу и набранные очки мы сможем это приобрести, но не будем опускать руки. Впереди нас ждет тяжелая выездная серия, будем готовиться", - отметил Воробьев.

Следующий матч "Динамо" проведет в четверг против магнитогорского "Металлурга". В дальнейших встречах гостевой серии подопечные Воробьева сыграют с екатеринбургским "Автомобилистом" и челябинским "Трактором". После 10 матчей регулярного чемпионата КХЛ динамовцы с восемью очками занимают девятое место в Западной конференции.

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