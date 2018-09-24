Воробьев: хоккеисты "Динамо" Тарасов и Алексеев готовы вернуться на лед в ближайших играх

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Нападающие московского "Динамо" Андрей Алексеев и Даниил Тарасов восстановились после травм и готовы помочь команде в ближайших матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщил главный тренер москвичей Владимир Воробьев.
Алексеев и Тарасов из-за повреждений не приняли участие в нескольких последних матчах "Динамо", в том числе в игре против астанинского "Барыса" (2:3 ОТ), которая прошла в понедельник.
"Тарасовым просто решили сегодня не рисковать. Но он готов к поездке [на выездную серию], и они оба с Алексеевым выйдут в ближайших матчах", - сказал Воробьев.
После поражения от "Барыса" главный тренер динамовцев рассказал о причинах неудачи и призвал команду не опускать руки. "Было много удалений, не все у нас получилось, но мы работаем, хотя пока не хватает уверенности и стабильности, нас болтает. Только через работу и набранные очки мы сможем это приобрести, но не будем опускать руки. Впереди нас ждет тяжелая выездная серия, будем готовиться", - отметил Воробьев.
Следующий матч "Динамо" проведет в четверг против магнитогорского "Металлурга". В дальнейших встречах гостевой серии подопечные Воробьева сыграют с екатеринбургским "Автомобилистом" и челябинским "Трактором". После 10 матчей регулярного чемпионата КХЛ динамовцы с восемью очками занимают девятое место в Западной конференции.