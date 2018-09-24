Кагарлицкий: хоккеистам "Динамо" нет оправдания после поражения от "Барыса"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Динамо" должны были обыгрывать астанинский "Барыс" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а за итоговое поражение у бело-голубых не может быть оправдания. Такое мнение журналистам высказал нападающий динамовцев Дмитрий Кагарлицкий.

В понедельник "Динамо" на своем льду уступило "Барысу" в овертайме со счетом 2:3, пропустив решающую шайбу в меньшинстве.

"Сложно что-то говорить. Опять проиграли, хотя это матч, который мы однозначно должны были выигрывать. Вели в счете (2:1 - прим. ТАСС), но опять неудачно сыграли в меньшинстве. Оправдания нет, а эмоции самые негативные", - сказал Кагарлицкий.

"Моментов было достаточно, чтобы победить, но надо больше забивать в равных составах, это уже небольшая проблема у нас. Будем работать над завершением моментов, реализацией", - добавил игрок.

По итогам очередной домашней серии "Динамо" набрало пять очков из восьми возможных. С восемью баллами бело- голубые занимают девятое место в Западной конференции. Следующий матч динамовцы проведут в четверг на выезде против магнитогорского "Металлурга", в дальнейших встречах гостевой серии команда встретится с екатеринбургским "Автомобилистом" и челябинским "Трактором".

"Мы ставим высокие цели, поэтому нельзя так играть, надо было брать больше очков, тем более это домашняя серия. Все зависит только от нас, будем исправлять на выезде. Отступать некуда, впереди сложные игры, будем готовиться к ним", - заключил Кагарлицкий.