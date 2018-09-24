Модрич заявил, что на пути к званию лучшего футболиста мира его вдохновлял Звонимир Бобан

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Лука Модрич, ставший лучшим игроком мира минувшего сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА), отметил, что на его игру большое влияние оказал бывший капитан хорватской национальной команды Звонимир Бобан, который являлся для него примером для подражания. Об этом полузащитник "Реала" и сборной Хорватии рассказал после окончания церемонии The Best FIFA Football Awards, которая прошла в Лондоне.

33-летний Модрич в прошлом сезоне в составе "Реала" стал победителем Лиги чемпионов. На чемпионате мира 2018 года в России вместе со сборной Хорватии он дошел до финала, где его команда проиграла французам со счетом 2:4, а полузащитник был признан лучшим игроком турнира. Хорват также был признан лучшим игроком сезона по версии Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"В этот особенный момент я хочу отметить моего футбольного идола - капитана сборной Хорватии 1998 года [Бобана], которая завоевала бронзу на чемпионате мира во Франции. Он был главным, кто вдохновлял меня. Та команда заставила нас поверить, что мы можем достигнуть чего-то большого в России. Надеюсь, что и следующие поколения смогут добиться наших результатов", - сказал Модрич.

Соперниками хорвата в борьбе за приз были португалец Криштиану Роналду и египтянин Мохаммед Салах. "Хочу поздравить Мохаммеда и Криштиану с великолепным сезоном. Я уверен, что в будущем у вас будет еще одна возможность побороться за эту награду. Это награда не только моя, но партнеров по мадридскому "Реалу" и сборной Хорватии и тренеров, под началом которых я играл - без них это было бы невозможно", - сказал он.

Также футболист посвятил эту награду семье. "Без нее я не был бы тем человеком, каким являюсь. А именно - лучшим", - отметил он.

Модрич стал первым с 2007 года игроком, кому удалось оставить без титула лучшего футболиста планеты португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, которые распределяли между собой эту награду последние 11 лет.