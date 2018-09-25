Модрич прервал гегемонию Роналду и Месси, став лучшим игроком мира по версии ФИФА

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Хорват Лука Модрич стал лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). 33-летнему футболисту удалось прервать гегемонию аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, которые распределяли между собой звания лучшего игрока планеты последние 11 лет.

Победители ежегодной премии Международной федерации футбола (ФИФА) The Best FIFA Football Awards были объявлены в понедельник на специальной церемонии, которая прошла в Лондоне. Призы были вручены в семи номинациях: лучший футболист, лучшая футболистка, лучший мужской тренер, лучший женский тренер, лучший вратарь, лучший гол, а также приз за лучшую акцию болельщиков.

По итогам финальной стадии голосования Модрич обошел двух конкурентов: Роналду и египтянина Мохаммеда Салаха. За хорвата проголосовали 29,05% респондентов, за Роналду - 19,08% , за Салаха - 11,23%. Месси в финальный список претендентов не попал впервые с 2006 года. Нападающий испанской "Барселоны" до этого пять раз признавался лучшим футболистом по версии ФИФА - один раз он получил приз "Игрок года ФИФА" (2009) и четырежды становился обладателем "Золотого мяча" (2010-2012, 2015).

"Хочу поздравить Мохаммеда и Криштиану с великолепным сезоном, - сказал Модрич. - Я уверен, что в будущем у вас будет еще одна возможность побороться за этот титул. Это награда не только моя, но партнеров по мадридскому "Реалу", сборной Хорватии и тренеров, под началом которых я играл - без них это было бы невозможно".

В сезоне-2017/18 хорват в составе мадридского "Реала" стал победителем Лиги чемпионов. На чемпионате мира 2018 года в России вместе со сборной Хорватии он дошел до финала, где его команда проиграла французам со счетом 2:4, а полузащитник был признан лучшим игроком турнира. Модрич также был признан лучшим игроком сезона по версии Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Российский выбор

Ни Месси, ни Роналду на церемонию в Лондон не приехали, чем, по неподтвержденной информации, возмутили руководство ФИФА.

33-летний Роналду, сменивший в межсезонье "Реал" на "Ювентус", наравне с Мессии является рекордсменом по количеству наград, последнюю из которых получил в прошлом году.

Примечательно, что в голосовании Месси поставил Роналду на третье место, а вот португалец Месси в тройку лучших не включил.

Участие в голосовании приняли главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан национальной команды Игорь Акинфеев. При выборе лучшего игрока сезона-2017/18 Черчесов на первое место поставил Роналду, Акинфеев - француза Киллиана Мбаппе. В тройку тренера также попали Модрич и француз Антуан Гризман, основной голкипер сборной вслед за Мбаппе назвал Модрича и Салаха.

В голосовании журналистов Россию представлял корреспондент ТАСС Олег Кошелев. Его тройка полностью совпала с вариантом Черчесова - Роналду, Модрич, Гризманн.

Черчесов - девятый

Черчесов, который на домашнем чемпионате мире дошел со сборной до четвертьфинала, впервые в ее истории преодолев групповой этап турнира, изначально также был в числе номинантов The Best FIFA Football Awards. Однако в финальную тройку претендентов он не попал.

Победу в голосовании одержал Дидье Дешам, который привел сборную Франции к победе на чемпионате мира. Он набрал 30,52% голосов. Вторым стал бывший тренер "Реала" Зинедин Зидан - 25,74%, третье место занял хорватский специалист Златко Далич (11,87%).

Согласно обнародованным данным, Черчесов набрал 2,14% голосов, опередив главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта (1,57%) и наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри (1,35).

За Черчесова свои голоса отдали представители 31 страны, в числе которых Йоахим Лёв, возглавляющий сборную Германии. Главного тренера сборной России четыре раза поставили на первое место, сделали это капитаны сборных Буркина-Фасо (Шарль Каборе) и Венгрии (Балаж Джуджак), а также наставники национальных команд Островов Кайман и Сент- Люсии.

Остался без награды и полузащитник сборной России Денис Черышев, который вошел в десятку претендентов на приз за самый красивый гол прошлого сезона. Приз имени Ференца Пушкаша достался Салаху за мяч, забитый "Эвертону" в матче чемпионата Англии 10 декабря 2017 года, встреча завершилась со счетом 1:1.

Россиянин претендовал на награду за гол в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. Тогда Черышев открыл счет в матче ударом из-за штрафной площади.

Символическая сборная и лучшая футболистка

Были названы и обладатели других персональных наград. Игра в прошлом сезоне Месси и Роналду все же была отмечена тем, что оба вошли в состав команды года по версии ФИФА и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Там же оказались Модрич, вратарь Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), защитники Серхио Рамос ("Реал"), Рафаэль Варан ("Реал"), Марсело ("Реал") и Дани Алвес (ПСЖ), полузащитники Иван Ракитич ("Барселона"), Н'Голо Канте ("Челси"), Эден Азар ("Челси"), а также нападающий Килиан Мбаппе ("Челси").

Игроки, которые попали в команду года, были определены по итогам голосования, прошедшего при участии профессиональных футболистов со всего мира. Каждый должен был выбрать команду, состоящую из одного вратаря, четырех защитников, трех полузащитников и трех нападающих.

В символическую сборную не вошли лучший вратарь чемпионата мира - 2018 бельгиец Тибо Куртуа, который, что примечательно, в Лондоне был назван лучшим вратарем.

Лучшей футболисткой в шестой раз была признана бразильянка Марта, лучшим тренером женской команды стал француз Рейнальд Педрос ("Лион"). Немецкий нападающий Леннарт Ти получил приз "Фэйр плей" - игрок, выступавший в прошлом сезоне за голландский "ВВВ-Венло", не принял участие в одном из матчей чемпионата Нидерландов из-за сдачи крови, необходимой страдающему от лейкемии пациенту с совместимым ДНК. Перуанцы были признаны лучшими болельщиками.

"Золотой мяч"

Самой престижной индивидуальной наградой в мировом футболе продолжает оставаться "Золотой мяч", учрежденный в 1956 году французским изданием France Football. ФИФА впервые назвала лучшего футболиста года в 1991 году, тогда им стал немец Лотар Маттеус. К 2010 году ФИФА и французская редакция договорились объединить две премии, и в течение шести лет звание лучшего игрока года было однозначным и неоспоримым. Однако в 2016 году ФИФА прекратила сотрудничество с France Football и вернулась к своей собственной награде.

Премия, которая вручается по итогам прошлого сезона, учитывая заслуги футболистов с июля 2017 года по июль 2018 года ("Золотой мяч" - по итогам календарного года). В Лондоне были награждены лучшие по итогам сезона-2017/18, который включил в себя чемпионат мира, проходивший в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.